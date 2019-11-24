Son dakika haberi: Adana Kozan'da korkutan deprem! Büyük paniğe sebep olan deprem ile ilgili AFAD'tan açıklama geldi

Adana Kozan'da deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede korku ve panik hakem olurken AFAD, meydana gelen depreme ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında depremin derinliği, şiddeti, merkez üssü gibi detayları kamuoyu ile paylaştı. İşte AFAD verilerine göre Adana Kozan'da meydana gelen depreme ilişkin detaylar…

AFAD, ADANA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

Adana'da depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu belirtildi.

Depremin 5.3 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremin merkez üssünün Kızlarsekisi – Kozan olduğu tespit edildi. Saat tam 16:33 sıralarında yaşanan deprem, bölgede yoğun olarak hissedildi.