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Son dakika haberi: Kozan'da korkutan deprem! Büyük paniğe sebep olan deprem ile ilgili 'tan açıklama geldi

’dan gelen haberi vatandaşlarda paniğe sebep oldu. ’ın yaptığı açıklama ile merkez üssünü, saatini ve şiddetini paylaştığı deprem yoğun olarak hissedildi. Yerin 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son dakika deprem bilgisini paylaştığı sitelerinde yoğunluk oluştu. ve çevre bölgelerdeki vatandaşlar, “Son depremler nerede oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Adana Kozan’da 24 Kasım saat 16:33 civarında meydana gelen depreme ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 24.11.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 17:01
Son dakika haberi: Adana Kozan'da korkutan deprem! Büyük paniğe sebep olan deprem ile ilgili AFAD'tan açıklama geldi

Adana Kozan'da deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede korku ve panik hakem olurken AFAD, meydana gelen depreme ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında depremin derinliği, şiddeti, merkez üssü gibi detayları kamuoyu ile paylaştı. İşte AFAD verilerine göre Adana Kozan'da meydana gelen depreme ilişkin detaylar…

AFAD, ADANA'DAKİ DEPREME İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI

Adana'da depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu belirtildi.

Depremin 5.3 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremin merkez üssünün Kızlarsekisi – Kozan olduğu tespit edildi. Saat tam 16:33 sıralarında yaşanan deprem, bölgede yoğun olarak hissedildi.

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Son dakika haberi: Adana Kozan'da korkutan deprem! Büyük paniğe sebep olan deprem ile ilgili AFAD'tan açıklama geldi
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