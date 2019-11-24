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haberi: Eğlence mekanında korkunç ! Cinayet şüphelileri 10 km sonra...

'dan gelen haberine göre; bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada saldırıya uğrayan Ali Laçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Ali Laciç'i vuran kişilerle arasında husumet olduğu iddia edildi. Dün gece 23:30 sularında meydana gelen olayın ardından şüphelileri B.S ile M.E olay yerinden kaçsa da 10 km sonra polis ekipleri tarafından yakalandı! Son dakika detayları haberimizde...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 07:03
Son dakika haberi: Eğlence mekanında korkunç cinayet! Cinayet şüphelileri 10 km sonra...

'da bir eğlence mekanında cep telefonuyla konuştuğu sırada aralarında husumet bulunduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ali Laçin, hayatını kaybetti. Olay, Döşemealtı ilçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ajanslardan aktarılan bilgisinee göre, daha önce eğlence mekanında personel taşıma işi yaptığı öğrenilen Ali Laçin, eğlendiği eski işyerine, daha önceden aralarında husumet bulunduğu B.S ve M. E. geldi.

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Son dakika haberi: Eğlence mekanında korkunç cinayet! Cinayet şüphelileri 10 km sonra...
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