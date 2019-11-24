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: Küçük kızı annesinin kucağında vuran kişi ortaya çıktı! Düğün konvoyu değilmiş...

'tan gelen herkesi şoke etti. Annesinin kucağında balkondan dışarıyı izleyen 3 yaşındaki bebek yoldan geçen düğün konvoyundan gelen bir kurşunla yaralandığı iddia edilmişti. Yaşanan acı olay çevredeki vatandaşları kahrederken hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin halen devam ettiği biliniyordu.Yaşanan bu haberle ilgili son dakika gelişmesi ise herkesi şoke etti. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri vurulan küçük kızın babasını sorguya aldı. Tüm gerçek açığa çıktı. İşte korkunç olayla ilgili diğer detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 22:55
Son Dakika Haberi: Küçük kızı annesinin kucağında vuran kişi ortaya çıktı! Düğün konvoyu değilmiş...

'un Esenyurt ilçesinden gelen kahretti. İddiaya göre yoldan geçmekte olan düğün konvoyundan rastgele ateş açıldı. Bugün sabah saatlerinde yaşandığı iddia edilen olayda, evinin balkonunda annesinin kucağında dışarıyı izleyen 3 yaşındaki kız çocuğu düğün konvoyu magandalarının silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Olayı inceleyen polis ekipleri şüpheli bir durum olduğunu düşünerek inceleme başlattı. Sorguya alınan küçük kızın babası tüm gerçekleri itiraf etti. Esenyurt'ta yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesinin detayları haberimizin devamında...

İşte detaylar...

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Son Dakika Haberi: Küçük kızı annesinin kucağında vuran kişi ortaya çıktı! Düğün konvoyu değilmiş...
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