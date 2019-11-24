Son Dakika Haberi: Küçük kızı annesinin kucağında vuran kişi ortaya çıktı! Düğün konvoyu değilmiş...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinden gelen son dakika haberi kahretti. İddiaya göre yoldan geçmekte olan düğün konvoyundan rastgele ateş açıldı. Bugün sabah saatlerinde yaşandığı iddia edilen olayda, evinin balkonunda annesinin kucağında dışarıyı izleyen 3 yaşındaki kız çocuğu düğün konvoyu magandalarının silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Olayı inceleyen polis ekipleri şüpheli bir durum olduğunu düşünerek inceleme başlattı. Sorguya alınan küçük kızın babası tüm gerçekleri itiraf etti. Esenyurt'ta yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesinin detayları haberimizin devamında...

İşte detaylar...