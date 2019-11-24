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Son dakika haberi: ’de korkunç olay! Katil kocanın ifadesinde kan donduran detay!

’den gelen son dakika haberi duyanların kanını dondurdu. Boşanma aşamasın da olduğu eşini korkunç şekilde katleden cani mahkemedeki savunmasında tüyler ürperten cinayetin tüm detaylarını birer birer anlattı. Mahkeme salonunda bulunanların bir anda dehşet içerisinde kaldığı duruşmaya sayısı 40’a yaklaşan kadın avukat da müdahil oldu. Gözü dönmüş katilin yaptığı savunmadaki o detay ise pes dedirtti. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 09:34
Son dakika haberi: Mersin’de korkunç olay! Katil kocanın ifadesinde kan donduran detay!

'in Tarsus ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoke etti. Boşanmak üzere olduğu eşini vahşice katleden caninin mahkemede de yaptığı savunmanın detayları duyanların kanını dondurdu. Soğukkanlılıkla anlattığı vahşi cinayetin her bir satırı tüyler ürpertirken başta mahkeme başkanı olmak üzere duruşma salonunda bulunanlar duydukları şok sözler karşısında rahatsızlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 40 kadar kadın avukat da duruşmaya müdahil oldu. Eşini katleden adamın savunmasındaki o korkunç detay ise isyan ettirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Mersin’de korkunç olay! Katil kocanın ifadesinde kan donduran detay!
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