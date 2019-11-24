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dakika haberi: soruşturmasında flaş gelişme! raporunda detay şoke etti!

11 yaşındaki ’ın ölümüne ilişkin davada dakika gelişmeleri yaşanıyor. Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Küçük Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, küçük kızın tırnaklarının arasında bulunan dokulara ilişkin yapılan testlerinin sonuçları ortaya çıktı. DNA testinin sonuçlarındaki şok detay ise soruşturmanın seyrini değiştirecek türden İşte son dakika haberinin tüm detayları…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.11.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 09:30
Son dakika haberi: Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! DNA raporunda detay şoke etti!

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önüne ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Küçük Rabia'nın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde sol elindeki tırnaklarından bulunan dokulara yapılan DNA testi sonuçlarında şok bir detay ortaya çıktı. Bu DNA sonuçlarının Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin görülen davanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! DNA raporunda detay şoke etti!
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