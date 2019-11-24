Son dakika haberi: Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! DNA raporunda detay şoke etti!

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önüne ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Küçük Rabia'nın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde sol elindeki tırnaklarından bulunan dokulara yapılan DNA testi sonuçlarında şok bir detay ortaya çıktı. Bu DNA sonuçlarının Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin görülen davanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları…