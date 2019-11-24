Telefon için Çiğdem’i yaktı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, geçen 19 Kasım Salı günü merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan Şanlıurfa Müzesi önündeki alanda yaşandı. İddiaya göre Çiğdem Ç.'nin (16), aynı mahallede yaşayan arkadaşı tarafından telefonu gasp edildi. Genç kız daha sonra emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine zanlının yanında bulunan arkadaşı yakalanarak cezaevine konulurken kızın telefonunu çalan şüpheli de kayıplara karıştı. Şahıs daha sonra intikam almak için genç kızı takip ederken telefonunu gasp etti. Daha sonra genç kızın üzerine bir şişe benzin dökerek genç kızı yakan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluştu. Polis kaçan şahsı arıyor. Çiğdem A., "Bunun sorumlusu bulunsun. Ben böyle kalmak istemiyorum. Böyle bir hayat istemiyorum" dedi.