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12 kişiyi öldüren seri katilden haberi geldi! Önce gazla uyutup kelepçeleyip sonra yaktığı ortaya çıktı...

Önce gasp iddiasıyla tutuklanan ardından 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu tespit edilen seri katil hakkında bilgileri ortaya çıkıyor! 44 yaşındaki seri katilin köy evinde kurduğu güvenlik kamerası sisteminin yanı sıra kamuflajlı kıyafetleri de ortaya çıktı. 5 cinayetin olduğu gün ve saatlerde Çayıroğlu'nun gece yarısı el feneriyle dışarı çıktığı, kamuflajlarla sabaha karşı döndüğü belirlendi. 'nun Akkuş ilçesi Jandarma Komutanı Teğmen Sadık Arslan'ın Hürriyet'e aktardığı bilgilere göre seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cinayetleri tüyleri diken diken ediyor; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 08:56
12 kişiyi öldüren seri katilden son dakika haberi geldi! Önce gazla uyutup kelepçeleyip sonra yaktığı ortaya çıktı...

44 yaşındaki seri katil 'nun daha çok yaşlıların oturduğu evleri seçtiği belirlendi. Bir süre evleri izleyen katil, daha sonra hayvanları var mı diye incelemelerde bulunuyordu. Cinayetlerden önce kurgu ve senaryo çalışması yapan katil, örneğin Şeker Hanım ve eşini öldürdüğü gece kamuflajlarla eve gidiyor ve dışarıdan "Etrafı sarın, kimse çıkmayacak. Çıkan olursa vurun" diyor. Ardından içeri emniyet görevlisi gibi giriyor insanları kelepçeliyor, ardından uyutuyor ve yakıyor. Sonra da eşyalarını, hayvanlarını alıp gidiyor.

SON DAKİKA | KATİL HAKKINDAKİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI! İNANILMAZ SENARYOLARI VAR...

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12 kişiyi öldüren seri katilden son dakika haberi geldi! Önce gazla uyutup kelepçeleyip sonra yaktığı ortaya çıktı...
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