12 kişiyi öldüren seri katilden son dakika haberi geldi! Önce gazla uyutup kelepçeleyip sonra yaktığı ortaya çıktı...

44 yaşındaki seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha çok yaşlıların oturduğu evleri seçtiği belirlendi. Bir süre evleri izleyen katil, daha sonra hayvanları var mı diye incelemelerde bulunuyordu. Cinayetlerden önce kurgu ve senaryo çalışması yapan katil, örneğin Şeker Hanım ve eşini öldürdüğü gece kamuflajlarla eve gidiyor ve dışarıdan "Etrafı sarın, kimse çıkmayacak. Çıkan olursa vurun" diyor. Ardından içeri emniyet görevlisi gibi giriyor insanları kelepçeliyor, ardından uyutuyor ve yakıyor. Sonra da eşyalarını, hayvanlarını alıp gidiyor.

SON DAKİKA | KATİL HAKKINDAKİ GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI! İNANILMAZ SENARYOLARI VAR...