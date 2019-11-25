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Abla kardeş yangında can verdi

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Giriş Tarihi: 25.11.2019
Abla kardeş yangında can verdi
İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında, Suriye uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Güvercintepe Mahallesi Akbulut Sokağı'ndaki 3 katlı binanın bodrumunda bulunan ve ısınmak için elektrikli soba kullanılan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede Suriye uyruklu Evisla H. (1) ile Rusia H. (17) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.
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Abla kardeş yangında can verdi
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