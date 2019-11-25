ASDEP personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2019 ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında ASDEP personel alımı yapılacağı müjdesini vermişti. Personel alımı için başvurulara yoğun ilgi sürüyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce vatandaş '' ASDEP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1000 personel alımı için başvuru şartlarını netleştirdi. Peki 2019 ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ASDEP personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından tercih yaparak gerçekleştiriliyor. https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden KPSS-2019/6 Tercih seçeneğine tıklayarak başvuruda bulunabileceksiniz.

ASDEP BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ASDEP personel alımı başvuru ücreti ise 20 TL olarak belirlenmiştir.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

65 yaşını bitirmemiş olmak

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

ASDEP NEDİR, AÇILIMI NE? ASDEP'E KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

ASDEP ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtları https://www.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde yer alıyor. İşte, "ASDEP nedir? ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir? ASDEP kapsamında sahada hangi çalışmalar yapılmaktadır?" sorularının yanıtı...ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır.

ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.