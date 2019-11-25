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ürünler kataloğunda sürpriz indirimler! 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

ürünler kataloğu yayınlandı. Her Cuma raflarda yerini alan indirimli ürünler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalogda bu hafta çeşit çeşit ürünler yerlerini aldı. 2 yıl garantili Keysmart Tost Makinesi 159 TL, Keysmart Türk Kahvesi Makinesi 189 TL, Fakir Rhapsody Blender Seti 149 TL, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 34,90 TL, dikkat çeken bir diğer ürün ise Keysmart Buzdolabı. İki kapılı, dondurucu bölmeli, bir adet sebzelik bölmesine sahip, 2 yıl garantili bu ürünün fiyatı 1499 TL. Özellikle mutfak aletlerinde ve teknolojik ürünlerdeki indirimlerin fazla olduğu 29 Kasım tam listeye haberimizin devamından ulaşabilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 16:42
BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirimler! 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük indirimlerin yer aldığı katalog vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında " BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimler var?" sorusuna yanıt arıyorlar. Her hafta birçok üründe indirimin yer aldığı BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. İşte 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Haberimizin devamından 29 Kasım BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın marketler zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz indirimler! 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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