Black Friday indirimleri 2019 | Black Friday - Efsane Cuma ne zaman başlıyor, hangi mağazalarda indirim var? İşte yanıtı...

ABD'de ilk olarak 1932 yılında ortaya çıkan Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününü temsil ediyor. 80 yılı aşkındır tüm dünyada bir pazarlama stratejisi olarak görülen Black Friday'de pek çok mağaza ve e-ticaret sitesi indirimli ürünler ile tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi hesaplıyorlar. Peki, Black Friday bugün mü başlıyor? 2019 Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yapmak isteyen pek çok vatandaş konuyla ilgili ayrıntıları ve tarihleri merak ediyorlar. Aslında Black Friday indirimleri Kasım ayının son haftasında başlıyor ancak ülkemizde bazı e-ticaret siteleri ve mağazalar indirim süresini uzatmak ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla bu süreci yaklaşık bir haftaya yaymış bulunuyor. Peki, hangi mağazalarda indirimli ürünler var? Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman başlıyor? İşte bu soruların yanıtları…

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALARDA VAR?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar neticesinde inanılmaz derece reklamı yapılan Muhteşem Cuma indirimleri bu akşam pek çok e-ticaret sitesi tarafından başlatılıyor. Vatandaşların ilgi ile takip ettiği bu konu şimdiden trend listelerine ilk sıraya yerleşmiş durumda. Televizyondan oyun konsollarına, teknolojiden ev aletlerine, giyimden beyaz eşyaya pek çok konuda pek çok ürünün indirimli olarak kullanıcılara sunacağı Black Friday indirimleri vatandaşlar tarafından bu akşamdan itibaren takip etmeye başlayacaklar. Peki, Muhteşem Cuma indirimleri hangi mağazalarda başlıyor? Black Friday ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…