Fatoş bebek poşete konularak boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 26 yıl önce henüz 8 günlükken ölen "Fatoş" bebeğin, öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarmaya başvuran bebeğin halası A.A., bebeğin, annesi ve o dönem kaçarak evlendiği ağabeyi A.Ş. tarafından önce zehirlenmek istendiğini, ardından poşetle boğulduğunu öne sürdü. A.A., evlendikten 6 ay sonra dünyaya gelen bebeği kabullenemediğini ve kurtulmanın yollarını aradığını anlattı. A.A.'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, 2004'te ayrılan ve halen ilçede yaşamayı sürdüren A.Ş. ve Z.G.'nin ifadelerine başvurdu. Anne Z.G., cinayeti A.Ş. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. A.Ş. ise iddiayı kabul etmeyerek, bebeğin normal şekilde öldüğünü öne sürdü. Z.G.'nin ifadeleri üzerine ilişkiye girdiğini iddia ettiği ve bebeğin babası olduğunu öne sürdüğü M.G.'nin (86) de ifadesi alındı. M.G. bebeğin babası olduğu iddialarını reddetti. Jandarmada ifadeleri alınan A.Ş., Z.G. ve M.G. serbest bırakılırken, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.