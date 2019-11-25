Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'den son dakika açıklaması: "Kızım sessiz sakin biriydi, o öldükten sonra..."

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Muğla'daki evinde hüzün hakim. Baba Mustafa Cankel şunları söyledi; "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi. Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izletiyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı..."