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'in babası 'den açıklaması: "Kızım sessiz sakin biriydi, o öldükten sonra..."

Isparta'da eski sevgilisi tarafından canice öldürülen 'in babasından açıklamaları geldi. Muğla'nın Menteşe yaşamını sürdüren Cankel ailesi kızlarının ölümüyle adeta yıkıldı. Baba , kızlarının sessiz sakin kendi halinde biri olduğunu cinayete kurban gittikten sonra köpeğinin bile ağladığını ifade etti. Talihsiz kızı öldüren Zafer P. de cinayetten sonra teslim olmuş daha önceki paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 08:13
Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'den son dakika açıklaması: Kızım sessiz sakin biriydi, o öldükten sonra...

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki 'in Muğla'daki evinde hüzün hakim. Baba şunları söyledi; "Kızım Isparta'ya 'yeni bir hayat' umuduyla gitmişti. Sevdiği bir bölümde okuyordu. Kızımın bütün hayalleri elinden alındı ve biz de bu duruma düşürüldük. Kızım okulunda yazdığı yazıda da kendini 'sessiz sakin biriyim' diyerek tanımlamış. Gerçekten öyle bir insandı. Kızımın anneannesinin ismi Gülümserdi. Okul zamanında bizi telefonla görüntülü arayıp köpeğini izletiyordu. Kızımın ölümünden sonra köpeği bile ağladı..."

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Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'den son dakika açıklaması: "Kızım sessiz sakin biriydi, o öldükten sonra..."
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