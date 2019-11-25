İsimsiz kahramanlar

Konya'da yaşları 20 ile 28 arasında değişen, ikisi üniversite öğrencisi, ikisi de özel sektörde çalışan, biri kadın 4 arkadaş, 6 ay önce bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık elbise aldı. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gören gençler, bunun üzerine sosyal medyada "Şehrin Çocukları" adıyla hesap açıp, çocuklara yaptıkları iyilikleri kendi kimliklerini gizleyerek paylaşmaya başladı. Süratle büyüyen grup, önce 0-15 yaş arasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp bayramlarda 175 çocuğu giydirdi. Ardından, sokakta, gördükleri durumu kötü olan çocukların ailelerinden izin alarak ihtiyaçlarını karşılamaya başlayan "Şehrin Çocukları" 4 köy okulunu da onarıp boyadı. 15 öğrenciye boş zarf verip hayallerini çizmelerini isteyen kahramanlar, hayallerindeki oyuncakları aldıktan sonra gece okula gidip sıralara bıraktı.

Suriye'deki iç savaş sonrasında İdlip'ten Türkiye'ye göç eden ve trafik ışıklarında mendin satan, 7'nci sınıf öğrencisi Osman El Ahmet (14) ile oturup yemek yiyen gizli kahramanlar, para biriktirip bisiklet almak istediğini öğrenince onun da hayalini gerçekleştirdi. Bugüne kadar 600 çocuğa ulaşan "Şehrin Çocukları" SABAH'a "Büyünün bozulmaması için isimlerimiz hep gizli kalacak. Her sokakta, her caddedeyiz" dedi.

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