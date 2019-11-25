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Kaçak saka avına şok eden tazminat cezası

'ın Sarköy ilçesinde kaçak avcının tuzağına düşüp yakalanan 37 saka kuşu bulundu. Su deposu içinde kafeste bulunan kuşları avladığı belirlenen kişiye ise ömrü boyunca unutamayacağı bir tazminat cezası verildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:20

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne, koruma altında bulunan saka kuşlarının kaçak olarak avlandıktan sonra Şarköy ilçesinde bir su deposu içinde tutulduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine jandarma ile birlikte Şarköy'ün Aşağıkalamış Mahallesi'ndeki bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, site içerisinde bulunan su deposunda yaptığı aramada 2 kafeste 37 saka kuşu buldu.
Ekipler yaptıkları araştırmada kuşları kaçak avlayan kişinin kimliğini tespit ederek, 513 lira idari para cezasının yanında 26 bin 85 lira da tazminat cezası uyguladı. Koruma altında bulunan saka kuşları daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

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Kaçak saka avına şok eden tazminat cezası
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