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nedir? 25 Kasım ve sözleri!

’nde mesajlar ve sözler günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. Ülkemizde Hayır Günü kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Toplumda büyük farkındalık yaratan ve geniş kitlelere sesini duyuran kadınlarımız bugünde hemcinslerine en güzel mesajları ve anlam dolu sözleri göndermek istiyor. Kadın cinayetleri ve kadına karşı erkek şiddetinin, hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız yansımasıdır. Günü Açıklaması Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım’da ilan edilen bugünde vatandaşlar ‘’ Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedir?’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Haberimizde, 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları ve sözlerine bakabilir, detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 15:35
Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedir? 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözleri!

Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklar ve kadınlar şiddete, tecavüze uğruyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, " Günü" olarak ilan edilmiştir. Hal böyle olunca '' mesajları ve sözleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde özel olarak hazırladığımız 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajlarına bakabilir, dilediğinizi seçip yakınlarınıza gönderebilirsiniz…

ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sizler için hazırladığımız en güzel ve anlam dolu Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajlarına haberimizin devamından bakabilir, 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.

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