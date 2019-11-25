Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedir? 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözleri!

Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklar ve kadınlar şiddete, tecavüze uğruyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edilmiştir. Hal böyle olunca '' Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözleri nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde özel olarak hazırladığımız 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajlarına bakabilir, dilediğinizi seçip yakınlarınıza gönderebilirsiniz…

Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sizler için hazırladığımız en güzel ve anlam dolu Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajlarına haberimizin devamından bakabilir, 25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.