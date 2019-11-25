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Köpek, sütü içti kavgası: 3 ölü

Giriş Tarihi: 25.11.2019
Köpek, sütü içti kavgası: 3 ölü
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada Ali Çatak, iki komşusunu ve yanlışlıkla kendi oğlunu öldürdü.
Mersin'in Anamur ilçesinde Mustafa Nehir (65) ile İbrahim Nehir (25), bahçelerine satmak için koydukları sütlerini, komşularının köpeğinin içtiğini gördü. Nehir ailesi ile komşuları Ali Can Çatak (18) ve babası Ali Çatak (40) arasında kavga çıktı. Silahına davranan Ali Çatak, komşuları Mustafa ve İbrahim Nehir'i öldürdü, Veysel N.'yi de yaraladı. Ali Çatak'ın silahından çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu oğlu Ali Can Çatak da hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan Ali Çatak'ın yakalanması için çalışma başlattı.
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Köpek, sütü içti kavgası: 3 ölü
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