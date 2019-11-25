Ekranların sevilerek takip edilen yarışması Masterchef'te kaptanlık yarışı için kıran kırana mücadele sürüyor. Yarışmada yaptıkları yemekleri şeflerine sunarak kaptanlığı kazanmak isteyen Masterchef adayları her hafta birbirinden farklı lezzetlerde yemekleri yapmaya devam ediyor. Bu haftanın kaptanlığını kimin kazanacağını merak eden izleyiciler arama motorlarında yoğun olarak Masterchef kaptanlık yarışını kim kazandı? Batuhan mı Güzide mi? sorularını araştırmaya devam ediyor. Peki, Masterchef kaptanlık yarışını kim kazandı? Batuhan mı Güzide mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI? BATUHAN MI GÜZİDE Mİ?

Masterchef Kaptanlık yarışını kimin kazandığını ve kaptanın öne çıkan iki adaylardan Batuhan mı yoksa Güzide mi olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;