Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son dakika uyarısında, sıcaklıkların 12 derece kadar düşmesi ve pek çok ilde sağanak yağış yağması bekleniyor. Özellikle ara tatilin son bulup okulların tekrardan açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler sabah saatlerinde hava durumu raporlarını kontrol ediyorlar. Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise sağanak yağışların yurdu etkisi altına alacağı gözlemleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunu ve yapılan sağanak yağış uyarılarına haberimizin içerisinde yer verdik…