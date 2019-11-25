Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

’den ve uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük raporu ile başta İstanbul olmak üzere pek çok il için uyarısında bulundu. Kasım ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hava durumu raporları ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Meteoroloji’nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise sağanak yağışların yurdu etkisi altına alacağı gözlemleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken bazı iller için de yoğun sel baskınları uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji’den gelen hava durumu raporu ve sağanak yağış uyarıları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 06:58
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin raporu yayınlandı. Yapılan uyarısında, sıcaklıkların 12 derece kadar düşmesi ve pek çok ilde yağması bekleniyor. Özellikle ara tatilin son bulup okulların tekrardan açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler sabah saatlerinde hava durumu raporlarını kontrol ediyorlar. Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda ise sağanak yağışların yurdu etkisi altına alacağı gözlemleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! PEK ÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne ilişkin yayınlanan hava durumu raporunu ve yapılan sağanak yağış uyarılarına haberimizin içerisinde yer verdik…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN