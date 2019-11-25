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sonuçları açıklandı! ile 25 Kasım Pazartesi sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta sadece bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 579.956,85 TL kazandırmıştı. Bu akşamki 903.hafta çekilişi ile birlikte belli olacak 25 Kasım için haberimizin devamından bilet sorgulama işlemi yapabilir, ile On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 21:50
On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her Pazartesi akşamı çekilen On Numara sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 902.kez gerçekleştirilen sonuçlarda 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 579.956,85 TL kazandırmıştı. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.

MPİ ON NUMARA BİLET SORGULAMA 25 KASIM PAZARTESİ

On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı!

3, 7, 9, 15, 16, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 80

Aşağıdaki linke tıklayarak On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
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