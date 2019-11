On Numara sonuçları açıklandı! MPİ ile 25 Kasım Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her Pazartesi akşamı çekilen On Numara sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 902.kez gerçekleştirilen sonuçlarda 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 579.956,85 TL kazandırmıştı. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.

MPİ ON NUMARA BİLET SORGULAMA 25 KASIM PAZARTESİ

On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı!

3, 7, 9, 15, 16, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 80

Aşağıdaki linke tıklayarak On Numara çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ