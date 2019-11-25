Özel Harekât baskınıyla yakalandı

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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yılların sonunda işlenen çok sayıda cinayette parmağı olduğu iddia edilen yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ayvaz Korkmaz'ın İstanbul'da bir villada gizlendiğini belirlendi. Uzun süredir izi sürülen Korkmaz'ın Büyükçekmece'de saklandığı villa, Özel Harekât Polisleri eşliğinde kuşatıldı. Operasyonda Ayvaz Korkmaz ve beraberindeki iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan birinin Korkmaz'ın kızı, diğerinin ise Korkmaz'ın en yakınındaki isimlerden M.A. olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ayvaz Korkmaz "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça geçen Ayvaz Korkmaz, 5'i cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de azmettiricisi olmakla suçlanıyor. Korkmaz, İspanya'daki uyuşturucu pazarını ele geçirmeye çalışan Hüseyin Baybaşin'in yurtiçi işlerini yürüten Kemal ve Cemal Sarıtaş'ın 1998'de peş peşe öldürülmesinde perde arkasındaki isim olarak gösterilmişti. İspanya'dan Ukrayna'ya kaçan Korkmaz, 1999'da Kiev'deki bir köy evinde yakalanmıştı. 2000'de Türkiye'ye iade edilen Korkmaz, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuş, son olarak 2004'te yine gözaltına alınmış ancak yine serbest bırakılmıştı.