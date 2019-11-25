Profiterol nasıl yapılır? Profiterol malzemeleri neler? İşte en kolay tarif!

Bir Fransız tatlısı olan profiterol yapılışı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle tatlıya ve çikolataya düşkünler için büyük bir fırsat olan bu tatlı hem yapılışı ile hem de lezzeti ile oldukça güzel ve göze hitap ediyor. Peki; profiterol nasıl yapılır? İşte profiterol malzemeleri ve yapılışı!

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Herkes tarafından çok sevilen profiterolün yapımı çok kolaydır. Püf noktaları uygulanarak yapılan profiterolün kötü olmasının ihtimali yoktur. Bu nedenle bu tatlının yapım aşamasında dikkatli davranmak önemlidir. Özenle hazırlanmış profiteroller, hem sizden hem de misafirlerinizden tam not almaya aday bir tatlı olacaktır.

Malzemeler

Hamuru için:

• 125 gram margarin

• 1 su bardağı su

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı un

Kreması için:

• 3 yemek kaşığı un

• 2,5 su bardağı süt

• 1,5 çay bardağı toz şeker

• 1 adet yumurta

• 1 adet vanilya

Sosu için

• 1 paket çikolata sosu

Hazırlanışı

Küçük bir tencereye 1 su bardağı su ve margarin konur ve kaynatılır. Ardından un eklenerek 2 ila 3 dakika kadar iyice karıştırılır ve pişirilir. Pişirme işleminden sonra ocağın altı kapatılarak hamurun soğuması beklenir. Hamur soğuduktan sonra 3 adet yumurta teker teker kırılarak hamura eklenir. (İlk yumurta iyice karıştırıldıktan sonra diğer yumurtaya geçilir.) Yumurtaların eklenmesiyle yumuşak bir kıvam alan hamur, 10 dakika kadar dinlendirilir. Daha sonra, yağlı kâğıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde hamur alınarak dökülür. (El ile şekil verilmemelidir.) önceden 180 derecede ısıtılmış fırına tepsi sürülür ve yaklaşık 40 dakika pişirilir.

Hamurlar piştikten sonra kreması hazırlanır. Vanilya hariç diğer krema malzemeleri tencereye koyularak pişirilir. Pişme işlemi bittikten sonra vanilyası eklenerek karıştırılır. Ardından soğumaya bırakılır. Bu sırada profiterolün hamurları ortadan ikiye bölünür. Soğuyan krema bir sıkma torbası yardımıyla hamurların arasına sıkılır. Ve bir servis tabağına alınır. Tüm hamurların arası krema ile dolduktan sonra çikolata sosu hamurların üzerine gezdirilir. Her tarafı çikolata sosu ile kaplanmış profiteroller, servise hazır hâle getirilir.