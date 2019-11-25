Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı... O illerde ani sel baskınlarına dikkat!

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel birçok insanın sular altında kalmasına neden olmuştu. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri için ciddi uyarılar yapıldı. İstanbul hava durumu hakkında da bilgilendirme yapan Meteoroloji; bugün sağanak yağışlı bir havanın beklendiğini açıkladı. En düşük hava sıcaklığının 12 derece en yüksek hava sıcaklığının da 19 derece olması bekleniyor. 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri de aynı şekilde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN SON DAKİKA UYARILARI