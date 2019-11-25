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haberi: 'den için sağanak yağış uyarısı... O illerde ani sel baskınlarına dikkat!

'den için sağanak uyarışı geldi! Kasım ayının son günlerine girerken hala havaların soğumaması şaşkınlıkla karşılanırken konusunda Meteoroloji'den bir uyarı geldi. Bugün, yarın ve Çarşamba günü ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. ara tatilin bitip okulların açılmasıyla birlikte velilerin hava durumu araştırmaları daha da arttı. Hava sıcaklıklarının 12 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken bazı iller için de yoğun sel baskınları uyarısı yapıldı; işte son dakika hava durumu bildirimi...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 08:03
Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı... O illerde ani sel baskınlarına dikkat!

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel birçok insanın sular altında kalmasına neden olmuştu. tarafından yapılan uyarısında Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri için ciddi uyarılar yapıldı. hakkında da bilgilendirme yapan Meteoroloji; bugün sağanak yağışlı bir havanın beklendiğini açıkladı. En düşük hava sıcaklığının 12 derece en yüksek hava sıcaklığının da 19 derece olması bekleniyor. 26 Kasım Salı ve 27 Kasım Çarşamba günleri de aynı şekilde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN SON DAKİKA UYARILARI

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı... O illerde ani sel baskınlarına dikkat!
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