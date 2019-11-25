Son Dakika Haberi: Üniversiteli Güleda’nın katilinin ifadesi kan dondurdu! ‘Isparta’ya ilk geliş amacım…’

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in, Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinin ardından, Türkiye'yi hüzne boğan olaya ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.