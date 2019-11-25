Steam Black Friday indirimleri 2019 ne zaman başlayacak, başladı mı? Steam Efsane Cuma indirimleri hangi tarihte olacak?

Dünyadaki en büyük oyun platformlarından bir tanesi olan Steam, her yıl Black Friday'de çok sayıda oyunda indirim yapıyor. Bu noktada vatandaşlar her yıl indirim dönemlerini takip edip oyun kütüphanelerini genişletmeyi hedefliyorlar. Oyun severler 'Steam Black Friday indirimleri 2019' araştırmalarını yapıyorlar. Valve'nin sahip olduğu Steam indirimleri geçtiğimiz yıl 28 Kasım'a kadar devam etmiş ve binlerce oyunda yüzde 80-90'lara varan indirimlerde bulunmuştu. team, Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur.

STEAM BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? STEAM EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

Özellikle Türkiye'ye özel fiyat politikası uygulamasından dolayı oyun severlerin en çok tercih ettiği platform olan Steam'in bu yılki indirimleri 29 Kasım'da başlayacak.

BLACK FRIDAY NEDİR?

1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90'ların üzerine çıkabiliyor. Cuma'ya özel ABD'de mağazalar kapılarını saat 05:00'te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday ABD'de Şükran Günü'nünden sonraki ilk Cuma (Kasım ayının dördüncü Cuma günü) gününe denk gelen güne verilen addır. Black Friday, 1952'den bu yana ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve birçok ünlü marka ürünlerinde ciddi indirimler ve fırsatlar düzenler. Black Friday resmi bir tatil günü olmasa da Kaliforniya ve diğer bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına 'Şükran Günü'nden sonra' adı altında bir tatil günüdür. Black Friday, ABD'de 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışveriş yapılan gündür. Black Friday günü birçok marka ciddi oranlarda indirimler yapar ve stoklar neredeyse sıfıra iner.