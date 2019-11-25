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genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde 23-24 Kasım'da eş zamanlı yapılan radarla hız denetimlerinde 19 bin 836 hız ihlali yapıldığını açıkladı. Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 58'i ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 42'sinin ise plakasına ceza yazıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 20:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 20:16
Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 23-24 Kasım'da hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 19 bin 836 hız ihlali tespit edildi, 297 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü belgesine geçici olarak el koyuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 58'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 42'sinin ise plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 21 bin 562 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

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Türkiye genelinde radarla hız denetimi yapıldı
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