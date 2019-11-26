Antalya'da 'jigolo çetesi'ne 9 tutuklama

Antalya'da örgüt ve çete suçlarına bakan cumhuriyet savcılığı, 'jigolo adayı' 12 mağdurun dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para karşılığı zengin kadınlarla birlikte olmak isteyen erkekleri dolandıran çete üyelerini 4 ay takip etti. Polis, geçen cuma günü Antalya ile Burdur, Kocaeli, Denizli, Isparta ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.



