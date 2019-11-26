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Aracını tamir eden şoför şafta sıkıştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019
SARIYER'DE, arıza yapan yakıt tankerini çalışır vaziyette tamir etmeye çalışan sürücü Sertan Demirci şafta sıkışarak hayatını kaybetti. Akıllara durgunluk veren kaza dün saat 12.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken tankerin yakıt tankerinin motorundan sesler gelmesi üzerine Sürücü Sertan Demirci aracını kenara çekti. Çalışır vaziyetteki yakıt tankerinin altına giren Demirci, problemin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda kıyafetlerini şafta kaptırdı. Sesler üzerine motorun altında birinin olduğunu gören çevre sakinleri sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şaft kısmında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerini teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde Sertan Demirci'nin (34) hayatını kaybettiğini tespit etti.
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Aracını tamir eden şoför şafta sıkıştı
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