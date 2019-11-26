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Defineciler 'ın eseri güzelce kemeri çevresini delik deşik ettiler

Sultangazi'nin Cebeci Köyü'nde bulunan tarihi eserler defineci tehdidi altında. Definecilerin son hedefi 'ın eseri olan Güzelce Kemeri oldu. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne de zarar verdi. Kemer ve çevresindeki son durum havadan da görüntülendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:23
Defineciler Mimar Sinan'ın eseri güzelce kemeri çevresini delik deşik ettiler

Sultangazi'de 'ın eserlerinden biri olan Güzelce Kemeri ve bazı tarihi eserler defineciler tarafından talan ediliyor. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verdi. Kulaktan kulağa dolaşan efsanelerin peşine düşen defineciler, Cebeci Köyü sınırları içinde yer alan Güzelce Kemeri çevresinde ve kilise olarak bilinen atıl durumdaki bir yapıda kazmadık yer bırakmadı. Çok sayıda çukur kazan defineciler tarihi eserlere de büyük zarar verdi.

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Defineciler Mimar Sinan'ın eseri güzelce kemeri çevresini delik deşik ettiler
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