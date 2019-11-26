Defineciler Mimar Sinan'ın eseri güzelce kemeri çevresini delik deşik ettiler

Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan Güzelce Kemeri ve bazı tarihi eserler defineciler tarafından talan ediliyor. Define avcıları, derinliği 5 metreyi bulan çukurlar kazarak tarihi eserlerin büyük bir bölümüne zarar verdi. Kulaktan kulağa dolaşan efsanelerin peşine düşen defineciler, Cebeci Köyü sınırları içinde yer alan Güzelce Kemeri çevresinde ve kilise olarak bilinen atıl durumdaki bir yapıda kazmadık yer bırakmadı. Çok sayıda çukur kazan defineciler tarihi eserlere de büyük zarar verdi.

