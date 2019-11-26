Dursunköy oldu mağdurköy

BUGÜN NELER OLDU

ARNAVUTKÖY'E bağlı Dursunköy Mahallesi sakinleri, gelen su faturaları karşısında şok geçirdi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Dursunköy sakinleri, hane ve ahırlarına gelen faturalar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bu nasıl bir zam" dedi. Su faturası mağdurlarından olan Aziz Alkan, "Eskiye göre faturalar çok çok fazla. Köy olarak mağduruz. Bunun düzeltilmesi için nereye çıkılacaksa çıkacağız. Bir önceki faturam 100 lira, şimdi geldi 1089 lira" dedi. Köy sakinlerinden Mehmet Köse de fatura mağdurlarından biri. Şok geçirdiklerini belirten Köse, "İBB'nin yüzde 20'lik zammı, olmuş yüzde 200. Bu nasıl su faturası. Bundan sonra böyle gider bu düzelmezse. Resmen mağduruz" dedi. Köy sakini Hikmet Başak ise, "Yıllardır su faturası ödüyorum. 90 lira gelen fatura, bu ay 426 lira geldi. Kafalarına göre, şans oyunu gibi fatura yazmışlar. Bunun düzelmesini istiyoruz. Köy olarak mağduruz" diye konuştu.