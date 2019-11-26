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Ehliyetsiz kurye 9 kilo uyuşturucuyla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Ehliyetsiz kurye 9 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Bağcılar'da polis ekipleri 21 Kasım saat 03.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli Nesip K.(26) kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlının, uyuşturucu kuryeliği yaptığı, ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Araçta yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Nesip K. tutuklandı. Nesip K'ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan, araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 4 bin 36 lira ceza kesildi.
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Ehliyetsiz kurye 9 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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