Feci ölüm ile ilgili son dakika haberi! 14 yaşındaki çocuk arkadaşlarının gözü önünde...

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de 14 yaşındaki çocuğun intihar etmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sam Connor, okulunun yaz tatilleri için ayrılmasından birkaç gün önce Chertsey istasyonunda trenin altına atlayarak intihar etmişti. Temmuz ayında genç çocuğun trajik ölümü, sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuş ve çocuğu intihara sürükleyen şeyin dijital zorbalık olduğu iddia edilmişti. Tren istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre korkunç bir detay ortaya çıktı.