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Feci ölüm ile ilgili son dakika haberi! 14 yaşındaki çocuk arkadaşlarının gözü önünde...

’den dehşet verici bir son dakika haberi geldi. 50 arkadaşının gözleri önünde trenin altına atlayarak intihar eden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma sürüyor. Okulunun yaz tatiline girmesinin hemen ardından Surrey’deki bir tren istasyonuna yanaşan trenin önüne atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can vermişti. İşte İngiltere’de  yaşanan olayla ilgili son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:47
Feci ölüm ile ilgili son dakika haberi! 14 yaşındaki çocuk arkadaşlarının gözü önünde...

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de 14 yaşındaki çocuğun intihar etmesi olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sam Connor, okulunun yaz tatilleri için ayrılmasından birkaç gün önce Chertsey istasyonunda trenin altına atlayarak intihar etmişti. Temmuz ayında genç çocuğun trajik ölümü, sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuş ve çocuğu intihara sürükleyen şeyin dijital zorbalık olduğu iddia edilmişti. Tren istasyonundaki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre korkunç bir detay ortaya çıktı.

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Feci ölüm ile ilgili son dakika haberi! 14 yaşındaki çocuk arkadaşlarının gözü önünde...
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