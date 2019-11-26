Fethiye'deki sapıktan son dakika haberi geldi: Karşısında çırılçıplak görmüştü! Şok detaylar ortaya çıktı

Şubat ayının başlarında Fethiye'de bir ormanda çıplak halde bulunan saldırgan hakkında son dakika haberleri geliyor. Genç kadını arayan, söylediği yalanla kendisini eve davet ettiren Ramazan Gül, Tuğçe İne'ye adeta dehşeti yaşatmıştı. Kapıyı açar açmaz karşısında çırılçıplak bir kişiyi gören İne, hemen ardından yatak odasına kaçmıştı. Gül, buraya da girerek 24 yaşındaki kadına adeta hayatının kâbusunu yaşatmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, bıçak zoruyla cinsel saldırıya maruz kalmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

"KOCANDAN HABER GETİRDİM"

Hazırlanan iddianame ile sanık Ramazan Gül'ün (33) 'cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi. Öte yandan, kan donduran olayın detayları da iddianamede böyle yer aldı;