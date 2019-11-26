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'deki sapıktan son dakika haberi geldi: çırılçıplak görmüştü! detaylar ortaya çıktı

Şubat ayında yaşanan ve her bir detayı tüyler ürperten 'deki sapık olayına ilişkin son dakika haberi geldi. 24 yaşındaki Tuğçe İne, kocasından haber getirdiğini belirtmesi üzerine Ramazan Gül'ün evine gelmesini kabul etmiş; ardından ise hayatının kâbusunu yaşamıştı. Genç kadın, kapıyı açar açmaz çırılçıplak birisini görünce ne yapacağını bilememişti. Boğazına bıçak dayanan İne, tam bir dehşeti yaşamıştı. Cinsel saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanırken; kan donduran olayın detayları da iddianamede yer buldu. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları ve iddianamedeki o kısımlar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 10:25
Fethiye'deki sapıktan son dakika haberi geldi: Karşısında çırılçıplak görmüştü! Şok detaylar ortaya çıktı

Şubat ayının başlarında 'de bir ormanda çıplak halde bulunan saldırgan hakkında son dakika haberleri geliyor. Genç kadını arayan, söylediği yalanla kendisini eve davet ettiren Ramazan Gül, Tuğçe İne'ye adeta dehşeti yaşatmıştı. Kapıyı açar açmaz çırılçıplak bir kişiyi gören İne, hemen ardından yatak odasına kaçmıştı. Gül, buraya da girerek 24 yaşındaki kadına adeta hayatının kâbusunu yaşatmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, bıçak zoruyla cinsel saldırıya maruz kalmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

"KOCANDAN HABER GETİRDİM"

Hazırlanan iddianame ile sanık Ramazan Gül'ün (33) 'cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi. Öte yandan, kan donduran olayın detayları da iddianamede böyle yer aldı;

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Fethiye'deki sapıktan son dakika haberi geldi: Karşısında çırılçıplak görmüştü! Şok detaylar ortaya çıktı
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