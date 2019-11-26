Fil hastası Gamze tam 160 kilo verdi

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da Gamze Kanik'e (26), henüz 3 yaşındayken Fil Hastalığı (Lenfödem) teşhisi konuldu. İlkokulda hastalığı nedeniyle bir bacağı şiş, diğer bacağı daha ince olan Kanik, arkadaşları dalga geçtiği ortaokuldan sonra okulu bıraktı, liseye açıktan okumaya başladı.Gamze 22 yaşına geldiğinde 230 kiloya ulaştı. Nefes alamıyordu. İstanbul'da özel bir merkezde çalışan fizyoterapist tedavisini üstlendi. Babasıyla geldiği İstanbul'da 3 ay her gün fizyoterapiye gitti. Masajlar, bandaj, çorap tedavisiyle 60 kilo ödem idrarla birlikte vücuttan atıldı. Günde iki paket sigara içiyor, bir oturuşta 30 lahmacun yiyordu. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Diyetisyen Mehtap Yakut Bağırmaz'a gitti. 170 kilo ile diyete başlayan Kanik yaşadıklarını SABAH'a anyattı:"Psikolog kuzenim 'Kendine bir bak, kendini değiştir, insanlardan yüzünü saklayacağına, git aynada boydan kendine bak da gerçekleri gör. Artık senin de bir hayatın olsun' dedi. O an aynaya bakınca içimde bir şey cız etti. Tedaviden sonra ayak numaram küçüldü. Çok şükür artık kadın ayakkabısı giyebiliyorum. 2-3 ay içinde 60 kilo olup o kilomu koruyacağım."Diyetisyen Bağırmaz ise "Bu tarz hastalarda diyet hiç kolay değil. İlk 10 günde 5.7 kilo vererek gelince yapabileceğine inandım ve beni de mutlu ve motive etti.Yeterli protein almalıydı, bağışıklığı düşmemeliydi. Bakliyat verdim. Gamze'de en çok kullandığım şey kefir ve ev yapımı yoğurttu. Protein olarak bunlarla tok tutmaya çalıştım. Ameliyatsız, sporsuz kilo vermede dünyanın rekoru olabilir Gamze. Bir kanser hastası nasıl kanseri yeniyorsa, kilolu bir kişi de inanarak kilo verebilir.