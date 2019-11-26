Gazinoda ‘yan baktın’ cinayeti

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir eğlence mekânında yakınları ile eğlenmeye giden Ali Laçin (38) yan bakma yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldü. Laçin yakınları ile eğlendiği sırada işyerinde çalışan Burak Sarıoğlu ile aralarında yan bakma ve küfürlü konuşma yüzünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabanca ile sağ gözünden vurulan Laçin hayatını kaybetti. Yakalanan zanlı Burak Sarıoğlu, Laçin'i kendisine yan gözle bakıp küfürlü konuştuğu için öldürdüğünü söyledi. Sarıoğlu tutuklanırken, evli ve iki çocuk babası Laçin ise gözyaşları arasında toprağa verildi.