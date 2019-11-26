Genel af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi…

Genel af yasası, ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir gündemde olan konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, birinci yargı paketi daha önce 39 maddeden oluşan yasa ile meclise sunulmuş ve kabul edilmişti. Paketin detayları ise Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Gözler ikinci yargı paketine çevrilmişken ilgili AK Partili Milletvekilleri BMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar…

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ANA HATLAR ŞEKİLLENİYOR

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.