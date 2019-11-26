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ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi…

ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Arama motoru üzerinden gün içerisinde ‘Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak’ sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere daha önce 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi yasası meclisten geçmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Son olarak ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili AK Partili milletvekillerinin çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mecliste yapılan toplantıda 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'İkinci Yargı Paketi'ne hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi. Peki, infaz düzenlemesi kimleri kapsayacak, genel af yasasında son durum ne? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:20
Genel af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi…

, ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir gündemde olan konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, birinci yargı paketi daha önce 39 maddeden oluşan yasa ile meclise sunulmuş ve kabul edilmişti. Paketin detayları ise Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Gözler ikinci yargı paketine çevrilmişken ilgili AK Partili Milletvekilleri BMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar…

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ANA HATLAR ŞEKİLLENİYOR

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.

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Genel af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ikinci yargı paketi…
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