Göbeklitepe Boğaz’a da gelecek

"Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" projesinin ilk ayağı Roma'da yapıldı. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçıları Francesco Cicconi ile Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür Ödülü sahibi İzzet Keribar'ın özel izinle bölgede çektiği birbirinden etkileyici fotoğraflardan oluşan sergi ekim ayında Roma'da açıldı. Aralarında Göbeklitepe kazısının koordinatörlüğünü de yürüten İngiliz Arkeolog Dr. Lee Clare'in de konuşmacı olarak yer aldığı geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Ünlü gitar virtüözü Ahmet Kanneci de hem Urfa türkülerinden hem de İtalyan eserlerinden oluşan bir resital sundu. Projenin ikinci ayağı kapsamında bugün Şanlıurfa'da sergi açılacak. İtalyan gazeteciler, ünlü bloggerlar ve seyahat acentesi sahipleri etkinliklere katılacak. Projenin 3'üncü ayağı ise İstanbul'da Venedik Sarayı'nda yapılacak.







SABAH'a bilgi veren Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Zeynep Karahan Uslu, "Bütün dünyayı, kendi hikâyesini öğrenmek için Göbeklitepe'ye davet ediyoruz" dedi. Uslu, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca bir kitap hazırlayacaklarını söyledi.

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