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Güngören'de tekstil atölyesinde : 1'i ağır, 5 yaralı

'de 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 03:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 04:30
Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı

İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın: 1'i ağır, 5 yaralı
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