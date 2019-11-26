Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi!

Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da göstericiler kent merkezi ve limanlara çıkan yollar ile bazı köprüleri trafiğe kapattı. Basra'daki Um Kasr ve Hor Zubeyr limanlarıyla çimento fabrikası ve elektrik üretim santraline giden yolları lastik yakarak kapatan göstericiler, kentte "genel grev" çağrıları yapıyor.

BAŞBAKAN'IN MEMLEKETİ ZİKAR'DA "RESMİ TATİL" İLAN EDİLDİ

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin memleketi olan güneydeki Zikar'da da benzer bir durum söz konusu.

Zikar'da göstericiler kent merkezi Nasıriye'de bulunan Hadarat, Nasr ve Zeytun köprülerini araç trafiğine kapattı.