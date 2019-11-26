Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi!

'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi!

'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, ana yol ve köprülerin eylemcilerce kapatıldığı orta ve güney kentlerinde hayat durma noktasına geldi. Semava ve Necef vilayetlerinde de protestolarını sürdüren göstericiler, kent merkezlerindeki bazı yol ve köprüleri kapattı. Söz konusu noktalarda trafik akışı tamamen durdurdu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 17:20
Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi!

Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da göstericiler kent merkezi ve limanlara çıkan yollar ile bazı köprüleri trafiğe kapattı. Basra'daki Um Kasr ve Hor Zubeyr limanlarıyla çimento fabrikası ve elektrik üretim santraline giden yolları lastik yakarak kapatan göstericiler, kentte "genel grev" çağrıları yapıyor.

BAŞBAKAN'IN MEMLEKETİ ZİKAR'DA "RESMİ TATİL" İLAN EDİLDİ

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin memleketi olan güneydeki Zikar'da da benzer bir durum söz konusu.

Zikar'da göstericiler kent merkezi Nasıriye'de bulunan Hadarat, Nasr ve Zeytun köprülerini araç trafiğine kapattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN