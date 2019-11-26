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'nin ölümüne ilişkin detayları ortaya çıktı! İddialar şaşırttı!

Şişli'de öldürülen 'nin esrarengiz cinayeti ile ilgili detayları ortaya çıktı. Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemiş ve olay sırasında ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şimdi ise ortaya çıkan son dakika detayı gündemi sarstı. Konu ile ilgili gelen iddialar oldukça şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 20:00
İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı! İddialar şaşırttı!

Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 'nin ölümüne ilişkin ortaya çıkan ayrıntıları gündemi sarstı. Esentepe Mahallesi'nde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşı ile yürüyen İranlı Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemiş ve olay sırasında ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçarken öldürülen İranlı Mesut Pehlevi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları...

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İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı! İddialar şaşırttı!
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