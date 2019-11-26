İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı! İddialar şaşırttı!

İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı Mesut Pehlevi'nin ölümüne ilişkin ortaya çıkan son dakika ayrıntıları gündemi sarstı. Esentepe Mahallesi'nde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşı ile yürüyen İranlı Mesut Pehlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemiş ve olay sırasında ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçarken öldürülen İranlı Mesut Pehlevi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları...