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’de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti

’in Urla ilçesinde foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 00:52
İzmir’de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti
Olay, ilçeye bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir arazide zeytin toplayan vatandaşlar feoseptik kuyusunda bir şahsın olduğunu fark etti. Durumu gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri çağrıldı. AKS ekiplerince kuyudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespit işlemlerinin ardından cesedin bir süredir hakkında kayıp ihbarı bulunan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi.
Öte yandan, Bayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir’de foseptik kuyusuna düşen şahıs hayatını kaybetti
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