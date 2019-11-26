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Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

’da kullandığı üzerinde kalp krizi geçirerek yapan ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2019 00:39
Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Çiniciler çarşısı girişinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisiklet kullanan Ramazan Altın, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Bisikletin kontrolünü yitiren Altın, yoldan çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Altın, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

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Kalp krizi geçiren sürücü kazada ağır yaralandı
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