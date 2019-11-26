‘Kimse korumadı seni Ayşem’

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6 ay önce boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam savaşını kaybeden Ayşe Tuba Arslan dün toprağa verildi. Arslan için Odunpazarı Vişnelik Mahallesi'ndeki Dursun Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye anne Meral Sondikme ve baba Serdar Arslan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Evladının tabutu başından ayrılamayan anne Meral Sondik, "Hayvan dahi böyle doğranmaz, gitti Tubam. Eceliyle ölmedi kızım. Nereye gittin, her şeyini bıraktın. Azrail her gün geçti, kimse korumadı seni" diye gözyaşları döktü. Annenin feryatları cenazeye katılanların yüreklerini burktu. Arslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı.