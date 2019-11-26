Kızını yaralayan baba serbest kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Avcılar'da tabancasıyla 3 yaşındaki kızını yaralayan baba, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Balkonda annesinin kucağındayken sokaktan geçen düğün konvoyunda bulunanların havaya ateş açması sonucu yaralandığı öne sürülen 3 yaşındaki kız çocuğu E.B.K., hastaneye kaldırıldı. Polis, baba Fethi K. ile telefonda görüştü. Baba, kızı ile sokakta yürüdükleri sırada vurulduğunu, kimin ateş ettiğini bilmediğini söyledi. Sokaktaki kamera görüntülerini inceleyen polis, çelişkili ifadeleri üzerine Fethi K.'yi sorguya aldı. Baba, sorgusunda tehdit edildiği için ruhsatsız tabanca temin ettiğini, kurcalarken kaza ile kızını vurduğunu itiraf etti. Acı içinde olduğunu söyleyen baba, serbest bırakıldı.