Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

'nın Çubuk ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:53
Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükrüpaşa Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu K.D. ( 27), eşi E.D. (36) ile tartışmaya başladı. Kocası tarafından darbedilen K.D, eşini mutfakta aldığı bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN GÖZALTINA

Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. K.D. polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da narkotik operasyonunda torbacıdan şoke eden itiraflar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN