Müge Anlı'daki Turgut Özyürek olayında son dakika haberi: Müge Anlı'nın o sorusu kan donduran cinayeti aydınlattı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler çözülmeye devam ediyor. Programın bugünkü canlı yayınında 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in kaybolmasının üzerine gidilmeye devam edilirken, canlı yayında şoke eden bir son dakika itirafı geldi. Bilindiği gibi, 58 yaşındaki Turgut Özyürek'ten 24 Ekim tarihinden bu yana herhangi bir haber alınamıyordu. 34 gündür ortalarda görünmeyen, emekli ve kanser hastası olan Turgut Özyürek'in yakınları ise Müge Anlı canlı yayınında yaşlı adamın bulunması için çaba sarf ediyorlardı. Geçen haftadan bu yana Turgut Özyürek olayının üzerine gidilirken, aile üyeleri ve yakınları tarafından birçok iddia ortaya atılmıştı.

KAN DONDURAN CİNAYET HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Canlı yayında verilen bilgilere göre araştırmalarını devam ettiren ünlü sunucu, bununla da kalmayıp N.Ö.'nün evinde genç bir sevgilisi olduğu ve evinde kaldığını da ortaya çıkardı. N.Ö. ise bunu kabul etmedi. Dün canlı yayına gelen telefonla olayın fitilini ateşlendi. Programı arayan H. A.'nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu söyledi. Müge Anlı'nın canlı yayında N.Ö.'ye yönelttiği bir soru ise olayın tüm düğümünü çözdü. Canlı yayında yaşanan bu çarpıcı gelişmeler üzerine, olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.'nün evine baskın düzenledi.

İşte, Müge Anlı'da 26 Kasım 2019 Salı günü işlenen Turgut Özyürek olayı hakkında son dakika gelişmeleri ve o itiraf;