Müzede film gibi soygun

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Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu. İddiaya göre, sabaha karşı soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi. Müzeden çalınan eserler ve değerli eşyaların değerinin 1 milyar euronun üzerinde olduğu iddia edildi. Çalınan eserlerden bazıları şöyle: "Bir metrekareden büyük, üzerinde 132 figür ve altından 32 hediyenin bulunduğu altın sahne. Sahnede ayrıca 4 bin 909 pırlanta, 160 yakut, 164 zümrüt..." Sayısız sanat eseri ve mücevherin çalındığı olayda, dünyanın en büyük safiri de çalındı. Safir, 541 karat büyüklüğündeydi. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, "Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, Saksonya'nın değerleri de çalındı" dedi. Elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kameralarının soyguncuları görüntülediği öğrenildi. Dresden polisi, hırsızların peşinde... AA