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“O katil hapisten çıkamadan ölsün”

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019
“O katil hapisten çıkamadan ölsün”
Isparta'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel için Muğla'da AK Parti İl Kadın Kolları tarafından yürüyüş düzenlendi. AK Parti il binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde dövizlerle Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Güleda'nın babası Mustafa Cankel de katıldı. Kadınlar Güleda'nın ailesinin yanında olduklarını ifade ederken baba Cankel ise, yaşadıkları acının tarifinin imkansız olduğunu belirterek, "Başka Güleda'lar ölmesin. Kızımın hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Dilerim ki kızımı öldüren caninin tek hayali hapisten çıkmak olsun. Hapiste ölmesini diliyorum" diye konuştu.
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“O katil hapisten çıkamadan ölsün”
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