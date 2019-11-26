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Pakdil’e edebiyat Dursun’a vefa ödülü

Cumhurbaşkanlığı ve ’nin sahipleri açıklandı. Bu yıl kaybettiğimiz iki büyük değer unutulmadı. “Edebiyat ödülü”, ’e, “Vefa ödülü” ise Prof. Dr. ’a verildi

ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.11.2019
Pakdil’e edebiyat Dursun’a vefa ödülü
Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belirlendi. "Edebiyat" alanında, geçen ekim ayında hayatını kaybeden ve Kudüs Şairi olarak tanınan Nuri Pakdil, "müzik" alanında Mazhar- Fuat-Özkan (MFÖ), "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün ise geçen ağustos ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Topkapı Sarayı eski Müze Müdürü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne müzik alanında layık görülen MFÖ grubu üyeleri, ödülden onur ve mutluluk duyduklarını açıkladı.
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Pakdil’e edebiyat Dursun’a vefa ödülü
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