Pakdil’e edebiyat Dursun’a vefa ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belirlendi. "Edebiyat" alanında, geçen ekim ayında hayatını kaybeden ve Kudüs Şairi olarak tanınan Nuri Pakdil, "müzik" alanında Mazhar- Fuat-Özkan (MFÖ), "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün ise geçen ağustos ayında trafik kazasında hayatını kaybeden Topkapı Sarayı eski Müze Müdürü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne müzik alanında layık görülen MFÖ grubu üyeleri, ödülden onur ve mutluluk duyduklarını açıkladı.