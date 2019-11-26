Pastane sahibine, ‘cinsel saldırı’dan 2 yıl 6 ay hapis

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Şişli'de bir pastane zincirinin şubesinde tezgahtar olarak çalışan Y.S. (19) adlı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan pastanelerin sahibi Ş.Y.'ye (50), "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılan Y.S., "Sanık olay tarihinde yanıma geldi ve yanağımı tutup beni öpmeye çalıştı. Belimden tutarak beni kendine doğru çekti. 'Bir kere olacak' dedi. Kendisine mani oldum. Psikolojik olarak yıprandım. Şikayetçiyim" dedi. Hakim, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını belirttiği sanık Ş.Y.'ye "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı" suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi, ardından sabıkasız geçmişini göz önüne alarak cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü.